افغانستان و عراق؛ پرونده ماموریت شکست خورده چنی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، این رسانه ها به نقل از یکی از همراهان دیک چنی نوشتند : معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر خود به ترکیه و دیدار با مقامهای این کشور حمایت کشورش را از عملیات اخیر آنکارا علیه حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) اعلام کرد، اما نتوانست به هدف اصلی خود که همان اعزام نیروهای این کشور به افغانستان است برسد.



یک مقام ارشد دولتی آمریکا به نقل ازچنی گفته است : ترکیه باید این مسئله را تضمین کند که این اقدام یعنی مبارزه با پ.ک.ک به تنشهای سیاسی بیشتر در بغداد دامن نخواهد زد.

این مقام که نامی از وی برده نشده؛ به هنگام عزیمت چنی به استانبول خاطر نشان کرد: معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار خود از ترکیه، مسئله مشارکت نیروهای این کشوردر ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان را مطرح کرد، اما هیچ تاییدی از سوی مقامهای این کشور مبنی بر اینکه نیروهای خود را در افغانستان افزایش خواهند داد، دریافت نکرده است.

افغانستان این روزها،شرایط ناآرامی را سپری می کند و آمریکا درصدد حمایت متحدان خود از اعزام نیروهای بیشتر به این کشور است.

این مقام ناشناس آمریکایی گفته است : به چنی گفته شده است که ترکیه تعهد خود را درافغانستان حفظ می کند، اما تعهدی فوری در این باره برای اعزام نیروهای بیشتر نمی دهد. یاشار بیوک آنیت رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیز که با چنی دیدار کرده ، مخالفت خود را با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان اعلام کرده است.بیوک آنیت علت این مخالفت را درگیری ارتش با پ. ک.ک اعلام کرده است.

اعزام نیرو به افغانستان، مسئله عراق، قشار برایران ازجمله مسائلی بودند که گفته می شد چنی در دیدار با مقامهای ترکیه درباره آنها گفتگو خواهد کرد.

"دیک چنی قاتل از خاورمیانه بیرون برو"

همچنین درخواست از ترکیه برای کمک به مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق از دیگر مسائلی بود که در گزارشهای رسانه ای عنوان می شد که چنی آن را مطرح خواهد کرد.

این درحالی است که تظاهراتی گسترده از سوی مردم ترکیه در شهرهای مختلف از جمله دو شهر آنکارا و استانبول در مخالفت با ورود دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا به آنکارا برگزار شد.