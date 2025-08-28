وزیر ارتباطات: ترافیک شبکه ثابت و کاهش ترافیک شبکه سیار افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی به تشریح آخرین دستاوردها و برنامه‌های در دست اجرای این وزارت پرداخت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروز حوزه فناوری فقط بحث ارتباطات نیست، بلکه فناوری وتوجه به اقتصاد دیجیتال؛ هم اقتصاد را توسعه می‌دهد و هم بهره وری را به همراه دارد و از سوی دیگر زمینه ساز اقتصاد مقاومتی است و این مقولات مورد توجه رهبر معظم انقلاب است.

ستار هاشمی افزود: حوزه ارتباطات حتی در جنگ هم نمود پیدا کرده است در تمام روزهای تعطیلی مشغول به کار بودیم تا زیر ساخت‌هایی همچون فروش و توزیع بنزین و دارو خدمات رسانی کنند و در حوزه سایبری نیز توانستیم با تهاجمات دشمن مقابله کنیم.

وی افزود: ۱۸۰ طرح ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این سفر به بهره برداری خواهد رسید وامیدواریم موجب توسعه استان باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در خصوص شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: در برنامه هفتم توسعه در خصوص شبکه ملی اطلاعات دنبال افزایش سرعت هستیم و به نتایج خوبی رسیدیم، در شبکه ثابت نیز پیگیر توسعه شبکه فیبر نوری به دلیل امنیت و فراوانی هستیم، تا امروز بیشتر در شبکه سیار کار شده است و ترافیک در این بخش ۷۰ درصد است که ما به دنبال افزایش ترافیک در شبکه ثابت وکم کردن ترافیک در شبکه سیار هستیم.