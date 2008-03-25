23 هزار گردشگر خارجی نوروز امسال وارد ایران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پاک سرشت ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: میانگین مدت اقامت گردشگران خارجی کشور در سال گذشته بین یک تا دو هفته بوده است.

وی خاطر نشان کرد: عمده گردشگران خارجی از کشورهای اروپایی بوده و بخش اعظم این گردشگران از کشورهای جنوب شرقی آسیا و کشورهای منطقه نوروز امسال وارد ایران شدند.

بازرس ویژه ستاد تسهیلات نوروزی کشور با اشاره به اینکه مقصد اول گردشگران خارجی به ترتیب مشهد، اصفهان و شیراز بوده است، تصریح کرد: مازندران در جذب گردشگر خارجی طی سالهای اخیر خوب عمل نکرده است.

پاک سرشت با بیان اینکه مازندران می تواند جایگاه مطلوبی در جذب گردشگر خارجی ایفاء کند، یادآور شد: اعتبارات گردشگری در استانها بر اساس توانایی های گردشگری همان استان توزیع می شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه مازندران به لحاظ جذب گردشگر خارجی مشکل خاصی ندارد افزود: عمده مشکل مازندران در عدم شناسایی گردشگران از اماکن این استان و فراهم نشدن زیرساخت های مرتبط با آن است.

مدیر کل گردشگری خارجی سازمان گردشگری کشور با اشاره به این مطلب که به منظور جذب گردشگر خارجی در کشور اداره کل بازاریابی و تبلیغات در سازمان تشکیل شده است افزود: جذب 20 میلیون گردشگر خارجی در افق چشم انداز زودتر از این موعد در کشور امکان پذیر خواهد بود.

پاک سرشت، کیفیت خدمات گردشگران، ایجاد امنیت و اطمینان در بین افکار عمومی جهان را در جذب گردشگران خارجی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: سال گذشته بالغ بر دو میلیون گردشگر خارجی وارد ایران شدند.

وی در بخش دیگری از سخنانش از ساخت سمفونی حماسی جهانگردی برای شناسایی و بررسی آثار فاخر ایران در جهان خبر داد و گفت: توسعه گردشگری خارجی در جامعه باعث افزایش درآمد در جامعه می شوند.