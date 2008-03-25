۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۰۵

آموزه‌های ادیان در بریتانیا توسط روحانیان دینی تدریس می‌شوند

براساس پیشنهاد اتحادیه ملی آموزگاران بریتانیا، مدارس دولتی باید آموزش دینی را برحسب دین هرکدام از دانش‌آموزان برای آنها فراهم کرده و به منظور رسیدن به این هدف ائمه جمعه محلی و خاخامها نیز باید در کنار آموزش دین مسیح برای دانش‌آموزان مسلمان و یهودی خود آموزه‌های دینی را تدریس کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در برخی ازمدارس اسلامی بریتانیا روحانیان کاتولیک می‌توانند برای دانش‌آموزان کاتولیک که در این مدارس درس می‌خوانند آموزه‌های دینی خود را تدریس کنند.

رهبران اتحادیه ملی آموزگاران که طی همایش خود در منچستر خواستار آموزش اسلام و یهودیت برای دانش آموزان پیرو این ادیان شده اظهار داشتند که این امر باعث می‌شود دانش‌آموزان دین را در مدارس خود آموخته و برای آموزش آن وادار به صرف ساعات خود در مدارس جداگانه نشوند.

در بسیاری از شهرها مدارسی وجود دارند که تعداد دانش‌آموزان مسلمان آنها چشمگیر است.

استیو سنوت دبیر کل اتحادیه ملی آموزگاران همچنین اظهار داشت که این امر ضرورت تأسیس مدارس دینی را کاهش می‌دهد.

پیشنهاد این اتحادیه همچنین دربرگیرنده خاتمه تبعیض دینی در مدارس شده و تصریح کرده است که آموزش ادیان مختلف به پیروان همان دین می‌تواند انسجام اجتماعی را ارتقاء دهد.

کد مطلب 657292

