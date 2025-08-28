افتتاح ۲۷ پروژه آموزشی در قالب ۱۸۰ کلاس درس جدید در قم تا مهرماه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خانواده‌هایی که در پروژه‌های مسکن ملی مستقر خواهند شد، هیچ نگرانی بابت تأمین فضای آموزشی فرزندان خود نداشته باشند، چرا که مجموعه نوسازی مدارس در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم در این بخش است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ مدرسه در قم نیازمند تخریب، بازسازی یا مقاوم‌سازی است، افزود: حدود ۱۰ درصد از مدارس شهر قم همچنان از سیستم‌های گرمایشی غیراستاندارد استفاده می‌کنند که این مسئله در اولویت رفع قرار دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم درباره اولویت‌های تجهیز فضاهای آموزشی تأکید کرد: مدارسی که تازه احداث می‌شوند باید از ابتدا به امکانات و تجهیزات استاندارد برای بهره‌برداری مجهز شوند.

اجتهادی همچنین به حوزه هنرستان‌ها اشاره کرد و گفت: طبق شاخص‌های تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، باید تا پایان سال ۱۴۰۷ تعداد دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه فنی و حرفه‌ای به ۵۰ درصد افزایش یابد و این در حالی است که در حال حاضر قم دارای حدود ۸۰ فضای آموزشی هنرستانی است که برخی از آنها با کمبود تجهیزات مواجه هستند.

وی ادامه داد: یک هنرستان جامع پنج‌رشته‌ای برای دستیابی به حداقل امکانات مورد نیاز به اعتباری بین ۴۰ تا ۹۰ میلیارد تومان نیاز دارد و در همین راستا، در آغاز سال تحصیلی جاری دو هنرستان جامع پنج‌رشته‌ای در منطقه پردیسان افتتاح خواهد شد و یک هنرستان دیگر نیز در ناحیه یک قم و در بلوار شهید دل‌آذر طی دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان قم خاطرنشان کرد: برای رفع کمبود کارگاه‌های آموزشی، ایجاد کارگاه‌های کوچک‌مقیاس با مساحت ۲۰۰ تا ۴۰۰ مترمربع در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون ۱۰ کارگاه احداث و سه کارگاه دیگر نیز در دست ساخت قرار دارد.