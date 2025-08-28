به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات استانی کشتی فرنگی جوانان به مناسبت نکوداشت و تجلیل از پیشکسوت قهرمان و مربی کردستان، جمال پایبندی، ظهر پنجشنبه در سالن آزادی سنندج آغاز شد.

در این دوره بیش از ۱۱۰ کشتی‌گیر به همراه مربیان و سرپرستان خود در اوزان ۵۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم به روی تشک می‌روند.

ولید خالدیان، دبیر هیأت کشتی استان کردستان در حاشیه این رقابت‌ها اظهار کرد: کشتی‌گیران نوجوان متولد سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ از شهرستان‌های مختلف استان در این مسابقات حضور دارند و رقابت‌ها از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده است.

وی افزود: طبق برنامه، این رقابت‌ها عصر پنجشنبه با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان می‌دهد و از قهرمانان با اهدای مدال و لوح تقدیر تجلیل خواهد شد.

