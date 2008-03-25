افزایش 19 درصدی جابجایی مسافرین در مازندران

سید رحمت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مستمر کارکنان کشیک نوروزی این اداره کل در کلیه پایانه های مسافربری گفت: ستاد نوروزی حمل ونقل و پایانه های مازندران تاکنون با جدیت در کنترل و نظارت بر خدمات به مسافران سفری مطمئن و آرامی را برای مسافرین عزیز به وجود آورده اند و جابجایی مسافرین در کوتاهترین زمان توقف در پایانه های مسافری صورت گرفته است.

وی افزود: گزارشگیری های روزانه و لحظه ای ما از سطح استان باعث می شود که مسافرین برای تهیه بلیت با توجه به تمهیدات اندیشیده شده این اداره کل در تامین ناوگان عمومی و کمکی با مشکلی روبرو نشوند.

موسوی، مسافرین جابجا شده در هفته اول فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را بیش از 19 درصد افزایش مسافر و 21 درصد افزایش سرویس ذکر کرد.

وی بیان داشت: امسال نظارت خوبی توسط همه همکاران صورت گرفته و با توجه به همکاری و جدیت درخور تحسین مدیران شرکتها و موسسات حمل و نقلی، هوشیاری و دقت نظر رانندگان سختکوش در احترام بیشتر به مسافران و توجه به ایمنی سفر و همکاری همیاران حمل و نقل و پرسنل پلیس راههای استان سفر آرام و کم حادثه ای را شاهد بودیم.