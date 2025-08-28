مرکز خرید روباز گندم در دیلم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان دیلم صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز خرید روباز گندم که به مناسبت هفته دولت و با حضور بخشدار مرکزی، مسئولان محلی و نمایندگان تشکل‌های کشاورزی برگزار شد، گفت: این مرکز با اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیون ریال احداث شده تا بستری مناسب برای خرید و ذخیره‌سازی گندم مازاد کشاورزان فراهم آورد.

حسن بابا حسنی افزود: راه‌اندازی این مرکز گامی مهم در راستای حمایت از زحمتکشان بخش کشاورزی و بهبود خدمات‌رسانی به آنان است و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و رونق تولید در شهرستان ایفا خواهد کرد.

باباحسنی تصریح کرد: این پروژه نشان از عزم جدی دولت برای رفع چالش‌های پیش روی کشاورزان و تسهیل در فرآیند فروش و نگهداری محصولات آنان دارد.