۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۴۵

ابن سینا فیلسوفی عرفان‌دان، عرفان‌دوست یا عرفان‌گرا؟

ابن سینا فیلسوفی عرفان‌دان، عرفان‌دوست یا عرفان‌گرا?

نشست «ابن سینا فیلسوفی عرفان دان، عرفان دوست و عرفان گرا» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی مواجهه ابن سینا با عارفان با عنوان «ابن سینا فیلسوفی عرفان دان، عرفان دوست و عرفان گرا» با حضور شخصیت‌های علمی و صاحبنظران فلسفه برگزار می‌شود.

این نشست به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با سخنرانی حجت الاسلام علی شیروانی، دانشیار پژوهشگاه، حجت‌الاسلام علی فضلی مدیر گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه محمد هادی توکلی طرقی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حسینعلی شیدانشید پژوهشیار حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این نشست روز یکشنبه نهم شهریور ماه از ساعت ۱۳ به صورت مجازی از بستر اسکای روم به نشانی https://skyroom.online/ch/riho/meeting3 خواهد بود.

سیده فاطمه سادات کیایی

