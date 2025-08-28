به گزارش خبرنگار مهر، کرسی علمی مواجهه ابن سینا با عارفان با عنوان «ابن سینا فیلسوفی عرفان دان، عرفان دوست و عرفان گرا» با حضور شخصیت‌های علمی و صاحبنظران فلسفه برگزار می‌شود.

این نشست به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با سخنرانی حجت الاسلام علی شیروانی، دانشیار پژوهشگاه، حجت‌الاسلام علی فضلی مدیر گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه محمد هادی توکلی طرقی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حسینعلی شیدانشید پژوهشیار حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این نشست روز یکشنبه نهم شهریور ماه از ساعت ۱۳ به صورت مجازی از بستر اسکای روم به نشانی https://skyroom.online/ch/riho/meeting3 خواهد بود.