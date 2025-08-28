امت اسلامی باید واحد شود و اختلافات فرعی را کنار بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ محمد البلوشی ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به اهمیت وحدت در جهان اسلام اظهار کرد: امت اسلامی باید به عنوان «امت واحده» در مسیر تحقق آرمان‌های الهی حرکت کند و اجازه ندهد اختلافات جزئی و فرعی موجب تفرقه و ضعف در برابر دشمنان شود.

امام جمعه شهر صحار عمان با بیان اینکه قرآن کریم همواره بر وحدت و همگرایی مسلمانان تأکید داشته است، افزود: دشمنان اسلام در طول تاریخ تلاش کرده‌اند با دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی، صفوف مسلمانان را متفرق کنند، در حالی که اگر امت اسلامی بر مشترکات خود پای بفشارد، هیچ قدرتی توان مقابله با آن را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: مسلمانان باید سیره پیامبران الهی و به ویژه پیامبر اکرم (ص) را الگوی زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود قرار دهند؛ چراکه ایشان همواره بر وحدت امت و پرهیز از تفرقه تأکید داشتند و امروز نیز در شرایطی که جهان اسلام با توطئه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دشمنان روبه‌رو است، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تحقق امت واحده اسلامی هستیم.

شیخ محمد البلوشی در پایان تصریح کرد: اگر امت اسلامی وحدت خود را حفظ کند و در سایه تعالیم قرآن و سنت حرکت نماید، نه تنها می‌تواند بر مشکلات داخلی فائق آید، بلکه در سطح جهانی نیز پرچمدار عدالت و حقیقت خواهد شد.