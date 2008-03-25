یک میلیون مسافر نوروزی وارد استان بوشهر شدند

دکتر احمد دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با اشاره به اینکه شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم به ترتیب بیشترین مسافران نوروزی را پذیرا بوده است، اظهار داشت: از این شمار مسافر 356 هزار و 742 نفر وراد شهر بوشهر شده اند.

وی افزود: حجم مسافران نوروزی به شهر بوشهر به گونه ای است که علاوه بر پرشدن فضاهای اقامتی، سواحل شهر بوشهر نیز مملو از چادرهای برپاشده مسافران شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر تصریح کرد: بالا بودن شمار مسافران نوروزی در این استان باعث شده تا ظرفیت مراکز اقامتی استان بوشهر تکمیل شود.

دشتی اذعان داشت: با برنامه‌ریزی انجام شده امسال مراکز موقت خرید در کنار ساحل و کمپینگ‌های اقامتی مسافران دایر شده است تا مسافران مشکلی برای تامین مواد غذایی نداشته باشند.

وی یادآور شد: همچنین با ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی در محل‌های اقامتی مسافران نوروزی تلاش شده تا سوغات ارزنده نقاط مختلف استان بوشهر در دسترس مسافران قرار گیرد.

دشتی گفت: شادابی و طراوت آب و هوای استان بوشهردر این فصل ، وجود 625 ‬ کیلومتر نوار ساحلی با خلیج فارس، تعدد آثار تاریخی و مهمان نوازی مردم هر ساله شمار زیادی از مردم کشورمان در ایام تعطیلات نوروزی را به خود جذب می کند.

وی تصریح کرد: استان بوشهر از طریق شهرستان‌های دشتستان، گناوه، دیلم، کنگان و جم به ترتیب ورودی مسافر از استان‌های فارس، کهگیلویه وبویراحمد، خوزستان، هرمزگان و فارس دارد.