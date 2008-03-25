  1. استانها
  2. بوشهر
۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۲۹

استاندار بوشهر به استقبال مسافران نوروزی رفت

استاندار بوشهر به استقبال مسافران نوروزی رفت

بوشهر - خبرگزاری مهر: امروز در مراسمی نمادین علی افراشته استاندار بوشهر و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر و تنی چند از معاونین ارگانها و سازمان های دولتی در ورودی بزرگراه شهر بوشهر از مسافران نوروزی استقبال کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در این مراسم افراشته با اهدا شاخه گل و بسته های فرهنگی و اقلام تبلیغاتی مربوط به استان ، سال نو و ورود مهمانان نوروزی به استان بوشهر را تبریک گفت.

استاندار بوشهر در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه از دیرباز مهمان نوازی مردم استان یوشهر شهره خاص و عام بوده است سعی شده در این مراسم نمادین علاوه بر خوش آمد گویی به مسافران، لحظات شادی را برای آنان فراهم نماییم.

افراشته افزود: تمامی تدابیر امنیتی و رفاهی جهت سکونت و بازدید از آثار تاریخی و بهره گبری از دریای نیلگون خلیج فارس برای مهمانان نوروزی به استان بوشهر فراهم شده است.

وی اظهار داشت: تمامی سعی تلاش دست اندرکاران و تلاش گران استان جهت فراهم کردن محیطی سالم و با نشاط برای این عزیزان به کار گرفته شده است.

کد مطلب 657318

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها