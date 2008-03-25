استاندار بوشهر به استقبال مسافران نوروزی رفت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در این مراسم افراشته با اهدا شاخه گل و بسته های فرهنگی و اقلام تبلیغاتی مربوط به استان ، سال نو و ورود مهمانان نوروزی به استان بوشهر را تبریک گفت.

استاندار بوشهر در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه از دیرباز مهمان نوازی مردم استان یوشهر شهره خاص و عام بوده است سعی شده در این مراسم نمادین علاوه بر خوش آمد گویی به مسافران، لحظات شادی را برای آنان فراهم نماییم.

افراشته افزود: تمامی تدابیر امنیتی و رفاهی جهت سکونت و بازدید از آثار تاریخی و بهره گبری از دریای نیلگون خلیج فارس برای مهمانان نوروزی به استان بوشهر فراهم شده است.

وی اظهار داشت: تمامی سعی تلاش دست اندرکاران و تلاش گران استان جهت فراهم کردن محیطی سالم و با نشاط برای این عزیزان به کار گرفته شده است.