به گزارش خبرنگار مهر، احمد مداحی عصر پنجشنبه در پانزدهمین نشست استانی خبرگزاری مهر که فرصتی برای تأمل در وضعیت رسانهای مهر کشور بود، به تشریح رویکردها و دستاوردهای این سازمان در دوران کنونی پرداخت.
وی با اشاره به فضای کنونی کشور و منطقه، ادامه داد: در دورهای که با جنگ رسانهای و جنگ ترکیبی مواجه هستیم، خبرگزاری مهر به یکی از میدانداران جدی در حوزه رسانه تبدیل شد.
معاون سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ماهیت همیشگی رسانه به عنوان ابزار جنگ در تمامی عرصهها، از جمله جنگهای دریایی، موشکی، پدافندی و زمینی، افزود: هر روز پیچیدگی این جنگ به ما اثبات میکند که رسانه ابزاری ارزشمند است، هرچند ممکن است این فن در همه سطوح مدیریتی و عملیاتی کشور جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده باشد.
مداحی به تلاشهایی برای جا انداختن مفهوم جنگ گسترده چند وجهی در سطوح مختلف اشاره کرد و گفت: شاید یکی از کارهایی که باید انجام دهیم، جا انداختن این حقیقت است که ما یک جنگ جدی چندوجهی داریم که حوزه رسانه یکی از ارکان آن است.
وی با انتقاد از عدم جدی گرفتن جنگ ترکیبی در برخی سطوح، ادامه داد: واقعیت این است که جنگ فقط تلویزیون، خبرگزاری و فقط حوزه فرهنگ نیست؛ همه این موارد با هم میتوانند یک قدرت جدید ایجاد کنند.
رئیس بنیاد رسانهای سپهر سپس به دستاوردهای سازمان تبلیغات اسلامی در زمینه ارتباط با مخاطب پرداخت و افزود: برای ما بسیار روشن بود که باید یک قدرت رسانهای قویتر از گذشته برای سازمان تبلیغات ساخته شود تا تأثیرگذاری بیشتری به روی مردم داشته باشد.
مداحی فلسفه وجودی سازمان تبلیغات را مبتنی بر افکار عمومی، ارتباط و تبیین برای مردم دانست و افزود: این سازمان قرار بود انتخاب مردم باشد.
وی با ابراز خرسندی از افزایش چشمگیر مخاطبان نسبت به این سازمان، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در پیامی اظهار کردند که سازمان تبلیغات باید بتواند پیامش را به همه مردم حتی افراد مخالف برساند و در حقیقت سیره امام حسین (ع) نیز همین بود که با لشکر یزید سخن میگفتند.
معاون سازمان تبلیغات اسلامی سپس به آمار و ارقام این دستاورد اشاره کرد و افزود: با تلاش و همت همه افراد در همه بخشهای سازمان، مخاطبان این سازمان حدوداً ۳۰ میلیون مخاطب است که به آنها پیام میرسانیم.
مداحی این موفقیت را نتیجه همافزایی بخشهای مختلف سازمان، از جمله بخشهای اصیل و سنتی، بخشهای نوین و رسانهای و نقش پررنگ خبرگزاری مهر دانست و به سرمایهگذاری ویژه روی تولیدات تلویزیونی، فعالیت جدی در شبکههای اجتماعی، پیامرسانها، شکلگیری پویشها و کمپینهای موفق اشاره کرد.
وی در ادامه، بر ضرورت توسعه کیفی محصولات در کنار توسعه کمی مخاطب تأکید کرد.
رئیس بنیاد رسانهای سپهر از برکت الهی و ظرفیت برنامه «محفل» به عنوان الماسی ارزشمند یاد کرد که توانسته مدل جدیدی از برنامههای قرآن و حرف زدن قرآنی با مردم را ایجاد کند و سپس افزود: این خلاقیت و نوآوری، در کنار مدلهای قبلی، پدیدهای جدید را رقم زده که به رونق مؤسسات قرآنی، افزایش ثبتنام در حفظ قرآن و ایجاد هویت جدیتر برای جامعه قرآنی منجر شده است.
مداحی در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف در انتقال پیام به قشر نوجوان اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی نتوانستیم به درستی یا قشر نوجوان ارتباط مؤثر برقرار کنیم و مفاهیم که از طرف ما ارائه میشود برای این قشر بیگانه است.
معاون سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: این موضوع به ما نشان میدهد که ضعف جدی در انتقال پیام داریم و باید برای نوجوان امروز به روش دیگری تولید محتوا کنیم و این موضوع مهم یک نیاز اساسی برای ادامه راه است.
