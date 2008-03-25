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۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۳۹

هفته آگاهی درباره اسلام در تگزاس برگزار می‌شود

انجمن دانشجویان مسلمان تگزاس در ایالات متحده از امروز سه شنبه 6 فروردین ماه به مدت یک هفته به منظور مبارزه و اصلاح باورهای نادرست درباره اسلام و مسلمانان، برنامه‌های خود را در چارچوب هفته آگاهی درباره اسلام ارائه داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه خبری دیلی اسکایف، یوشع صدیق استادیار دین در ایالات متحده اظهار داشت: ایجاد باورهای نادرست درباره اسلام و مسلمانان در جامعه متداول شده است و برگزاری رویدادهایی از این دست می‌تواند به اصلاح این باورها کمک کند.

فیدا عیدی دانشجوی جامعه‌شناسی و رئیس انجمن دانشجویان مسلمان امریکا هم اظهار داشت که هفته آگاهی درباره اسلام با هدف تأکید بر تمام ابعاد دین مقدس اسلام برگزار می‌شود و این امر از طریق برگزار جلسات بحث و گفتگو و ارائه سخنرانی با هدف رفع باورها و تفسیرهای نادرست درباره دین صورت می‌پذیرد.

وی افزود: اسلام در معنای واقعی کلمه و در عمل معادل صلح، تساهل و پذیرش است.

سخنرانهای این هفته با موضوعات مختلفی چون: تساهل و پذیرشی که اسلام برای جهانیان به ارمغان آورده، تساوی و عدالتی که ترویج می‌کند و شباهتهایی که با سایر ادیان دارد به بحث و گفتگو می‌پردازند.

رویدادهای این هفته با دیدار از مسجد ابراهیمی و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ درباره ارکان دین اسلام خاتمه خواهد یافت.

کد مطلب 657334

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