به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه خبری دیلی اسکایف، یوشع صدیق استادیار دین در ایالات متحده اظهار داشت: ایجاد باورهای نادرست درباره اسلام و مسلمانان در جامعه متداول شده است و برگزاری رویدادهایی از این دست می‌تواند به اصلاح این باورها کمک کند.

فیدا عیدی دانشجوی جامعه‌شناسی و رئیس انجمن دانشجویان مسلمان امریکا هم اظهار داشت که هفته آگاهی درباره اسلام با هدف تأکید بر تمام ابعاد دین مقدس اسلام برگزار می‌شود و این امر از طریق برگزار جلسات بحث و گفتگو و ارائه سخنرانی با هدف رفع باورها و تفسیرهای نادرست درباره دین صورت می‌پذیرد.

وی افزود: اسلام در معنای واقعی کلمه و در عمل معادل صلح، تساهل و پذیرش است.

سخنرانهای این هفته با موضوعات مختلفی چون: تساهل و پذیرشی که اسلام برای جهانیان به ارمغان آورده، تساوی و عدالتی که ترویج می‌کند و شباهتهایی که با سایر ادیان دارد به بحث و گفتگو می‌پردازند.

رویدادهای این هفته با دیدار از مسجد ابراهیمی و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ درباره ارکان دین اسلام خاتمه خواهد یافت.