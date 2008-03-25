برگزاری تورهای رایگان "ری گردی" تا 12 فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مختاری گفت: این تورها همه روزه مسافران علاقه مندان به گردشگری را به صورت رایگان به اماکن دیدنی و گردشگری ری میبرند. "
وی اظهار داشت: دراین تورهای یک روزه راهنمایان گردشگری، مسافران نوروزی را به برج طغرل، ابن بابویه ، چشمه علی، آثار تاریحی برجای مانده از دوره ساسانیان مانند دژ رشکان، کوه بی بی شهربانو و آتشکده ری، قلعه گبری، و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) می برند.
مختاری افزود: اتوبوسهای گردشگری همه روزه تا 12فروردین در محل بقعه جوانمرد قصاب و ایستگاه مترو شهر ری آماده انتقال گردشگران برای بازدید از اماکن دیدنی شهرستان ری است.
مسئول دفتر طرحهای گردشگری شهرداری منطقه 20 تهران خاطر نشان کرد: شهر ری با داشتن مراکز متعدد باستانی و مذهبی سومین شهر زائرپذیر کشور است.
نظر شما