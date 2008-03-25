۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۷:۴۲

برگزاری تورهای رایگان "ری گردی" تا 12 فروردین

مسئول دفتر طرحهای گردشگری شهرداری منطقه 20 تهران گفت: برگزاری تورهای رایگان "ری گردی" و گردشگری در این منطقه که از سوم فروردین ماه آغاز شده تا 12 فروردین ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مختاری گفت: این تورها همه روزه مسافران علاقه مندان به گردشگری را به صورت رایگان به اماکن دیدنی و گردشگری ری می‌برند. "

وی اظهار داشت: دراین تورهای یک روزه راهنمایان گردشگری، مسافران نوروزی را به برج طغرل، ابن بابویه ، چشمه علی، آثار تاریحی برجای مانده از دوره ساسانیان مانند دژ رشکان، کوه بی‌ بی ‌شهربانو و آتشکده ری، قلعه گبری، و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) می ‌برند.

مختاری افزود: اتوبوسهای گردشگری همه روزه تا 12فروردین در محل بقعه جوانمرد قصاب و ایستگاه مترو شهر ری آماده انتقال گردشگران برای بازدید از اماکن دیدنی شهرستان ری است.

مسئول دفتر طرحهای گردشگری شهرداری منطقه 20 تهران خاطر نشان کرد: شهر ری با داشتن مراکز متعدد باستانی و مذهبی سومین شهر زائرپذیر کشور است.

