توافق روسیه و مصر برای همکاری در زمینه هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این دو کشور توافقی را امضا کردند که به مسکو اجازه خواهد داد در مناقصه مربوط به ساخت اولین نیروگاه هسته ای مصر، مناقصه بین المللی و همچنین طرح راکتور یک میلیارد و 500 میلیون دلاری تا یک میلیارد و 800 میلیون دلاری مصر در سواحل مدیترانه این کشور شرکت کند.

سرگئی کرینکو رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه و حسن یونس وزیر انرژی مصر، این توافقنامه هسته ای غیر نظامی را در محل اقامت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در خارج از مسکو امضا کردند.

خبرگزاری ایتارتاس نیز گزارش داد که دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری منتخب روسیه به حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفت که پس از این توافقنامه، مشارکت سازنده ای را در زمینه هسته ای، میان دو کشور پیش بینی می کند.