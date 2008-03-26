عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت : تشکیل دولت مستقل و دموکراتیک فلسطین تنها در صورتی ممکن است که وفاق در داخل تشکیلات خودگردان فلسطین احیا شود
- یک ایرانی به نام گلی عامری (یزدی) به عنوان مدیرکل امورآموزشی و فرهنگی وزارت امورخارجه آمریکا انتخاب شد.
- رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اظهار داشت : دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا خواستار اعزام نیروهای بیشتری از سوی ترکیه به افغانستان نشده است.
- مقتدی صدر رهبرجریان صدر خواستار اعتصاب عمومی در سراسر عراق شد.
- هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفت : در صورتی که جان مک کین جمهوریخواه درانتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا شکست بخورد؛درصدد بهبود روابط با این کشور برخواهد آمد.
- دولت لبنان در نشست سران عرب در دمشق شرکت نخواهد کرد.
- نظرسنجی ها نشان داد حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه، سبب تقویت حماس شده است.
- تحلیلگران آمریکایی ابراز عقیده کردند:عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق در آینده ای نزدیک صورت نخواهد گرفت.
- نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان با سیاستهای پرویز مشرف درباره همکاری با آمریکا در زمینه تروریسم مخالفت کرد.
- روسیه بار دیگر درباره توسعه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به شرق و به سمت مرزهای خود هشدار داد.
- مخالفتهای داخلی در هند با قرارداد هسته ای دهلی نو- واشنگتن افزایش یافت .
- تونی بلر نماینده کمیته بین المللی چهارجانبه اعتراف کرد : روند صلح خاورمیانه مسیری بیهوده را طی می کند.
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