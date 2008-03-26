جابجایی بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر مسافر در مازندران

مدیر کل جمل و نقل و پایانه های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد مسافر جابجا شده با 250 هزار و 254 سرویس از نقاط مختلف استان صورت گرفته است.

فرهاد صالحیان افزود: مسافرین جابجا شده در اول تا چهارم فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 60/19 درصد افزایش مسافر و 55/21 درصد افزایش سرویس را به همراه داشته است.

وی علت اصلی این افزایش را در نوسازی ناوگان سواری و افزایش آن در سطح استان و جابجایی مطلوب و بی شمار مسافر توسط بخش سواری استان اعلام کرده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مازندران تصریح کرد: آمارنشان می‌دهد خروجی‌های مسافران از مازندران در سوم و چهارم فروردین افزایش داشته است اماپیش‌بینی می‌شود در تعطیلات هفته دوم‌ نوروزی سفر گردشگران به این استان دو تا سه برابر افزایش یابد و حجم مسافرین جابجا شده هم با افزایش روبرو شود.

صالحیان یادآور شد: کارکنان این اداره کل در ستاد نوروزی اداره کل با تلاش شبانه روزی خود، عملیات گشت های نامحسوس، کنترل دقیق و مناسب بر روند خدمات رسانی به مسافران را به دقت انجام خواهند داد.

