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۷ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

50 هزار نفر در مراکز اسکان آموزش و پرورش مازندران پذیرش شدند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران اعلام کرد: از روز 28 اسفند سال گذشته تا پنجم فروردین ماه 87 بیش از 54 هزار و 157 مسافر از سراسر کشور در مراکز 29 گانه اسکان فرهنگیان پذیرش شدند.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد مسافر در قالب 10 هزار و 631 خانوار تا کنون از امکانات و تسهیلات رفاهی محل اسکان فرهنگیان مازندران بهره مند شدند.  

وی اظهار داشت: کار اسکان مسافران نوروزی در دو هزار و 258 کلاس درس مدارس مازندران انجام گرفته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: از مجموع پذیرش شدگان در مراکز اسکان 97 درصد فرهنگی و مابقی غیرفرهنگی بودند.

فیاضی با اشاره به اینکه ستاد اسکان نوروزی آموزش و پرورش تا دوازدهم فروردین 87  پذیرای مسافران خواهد بود، خاطرنشان کرد: 10 مرکز بهداشتی درمانی در شهرهای ساری، بابل، آمل، بهشهر، بابلسر، تنکابن، سوادکوه، نکا، قائمشهر و چالوس به صورت شبانه روزی در ایام تعطیلات نوروزی به بیماران خدمات بهداشتی ارائه می دهند.

کد مطلب 657366

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