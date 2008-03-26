50 هزار نفر در مراکز اسکان آموزش و پرورش مازندران پذیرش شدند

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد مسافر در قالب 10 هزار و 631 خانوار تا کنون از امکانات و تسهیلات رفاهی محل اسکان فرهنگیان مازندران بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: کار اسکان مسافران نوروزی در دو هزار و 258 کلاس درس مدارس مازندران انجام گرفته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: از مجموع پذیرش شدگان در مراکز اسکان 97 درصد فرهنگی و مابقی غیرفرهنگی بودند.

فیاضی با اشاره به اینکه ستاد اسکان نوروزی آموزش و پرورش تا دوازدهم فروردین 87 پذیرای مسافران خواهد بود، خاطرنشان کرد: 10 مرکز بهداشتی درمانی در شهرهای ساری، بابل، آمل، بهشهر، بابلسر، تنکابن، سوادکوه، نکا، قائمشهر و چالوس به صورت شبانه روزی در ایام تعطیلات نوروزی به بیماران خدمات بهداشتی ارائه می دهند.