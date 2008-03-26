مخالفت 14 مارس با شرکت لبنان در اجلاس سران عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،"غازی العریضی" وزیر اطلاع رسانی کابینه "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان شب گذشته در پایان نشست شورای وزیران اعلام کرد : لبنان تصمیم گرفته است که در نشستهای اجلاس سران عرب در دمشق یا در نشستهای مقدماتی این اجلاس شرکت نکند.

وی درتوجیه این تصمیم دولت تحت نفوذ 14مارس افزود : این تصمیم به آن معنی است که لبنان با این اقدام بر حاکمیت خود و رد هرگونه دخالت در امور داخلی خود تاکید دارد.

این درحالی است که روزگذشته نیز پیش از آغاز نشست شورای وزیران لبنان "محمد شطح " مشاور سنیوره درباره شرکت نکردن لبنان در نشستهای مقدماتی اجلاس سران عرب مدعی شد : می خواهیم با این اقدام نگرانی ملی را ابراز نماییم و مخالفت خود را با این موضوع که لبنان بعد از گذشت چند ماه بدون رئیس جمهوری باقی مانده است، اعلام کنیم.

لبنان پس از پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود در 24 نوامبرتا کنون بدون رئیس جمهور مانده است.

اجلاس سران عرب روزهای 29 و 30 مارس (10 و 11 فروردین ) در دمشق با حضور سران عرب برگزار می شود.

این درحالی است که عربستان نیز رسما اعلام کرد: "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان در این نشست شرکت نخواهد کرد.