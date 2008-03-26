یک میلیون نفر گردشگر از لنگرود دیدن کردند

پور قربان شهردار لنگرود امروز در بازدید از محل اقامتی و تفریحی این شهر به خبرنگار مهر گفت: روزانه 20 هزار مسافر نوروزی وارد این شهر می شوند و ضریب ماندگاری آنان تا 48 ساعت نیز می رسد.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای پذیرایی میهمانان نوروزی در این شهر به خوبی فراهم شده است، افزود: گردشگران و مسافران نوروزی در قالب 11مدرسه و بیش از 100کلاس درس در این شهرستان اسکان داده می شوند.

شهردار لنگرود همچنین به جاذبه های میراث گردشگری شهرستان لنگرود اشاره کرد و افزود: مجموعه آقا سید حسین (بقعه ، مسجد و بنا)، بقعه سفید آستانه، مسجد جامع، بقعه سید محمدتقی کوشا شاد، خانه منجم باشی، خانه دریا بیگی، بقعه 12 سادات روستای ملاط، پل خشتی لنگرود، تالاب کیا کلایه یا حیات وحش طبیعی ازجمله این مناطق است.

پور قربان یادآورشد: مناطق زیبا و دیدنی لیلاکوه، منطقه ساحلی چمخاله، باغ کشاورزی شلمان، مناطق زیبا و دیدنی ناحیه بلوردکان، منطق زیبا و دیدنی لیل عمارتهای قدیمی واقع در اطاقور لنگرود، ساختمان های قدیمی واقع در بافت قدیمی شهر شلمان، مجموعه بافت تاریخی شهر لنگرود و غار لیارو از دیگر مناطق گردشگری شهرستان لنگرود است.

این شهرستان با وسعت3/441کیلومتر مربع در 60 کیلومتری مرکز استان گیلان واقع شده است.