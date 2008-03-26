2198 مورد ماموریت اورژانسی و فوریتهای پزشکی در گیلان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دکتر جمشید محمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در رشت اظهار داشت: از این تعداد ماموریت 322 مورد تصادفی و بقیه غیر تصادفی بوده است.

وی گفت: از مجموع ماموریتهای تصادفی، 297مورد بستری، 25 مورد در صحنه تصادف مداوا و هفت مورد نیز در صحنه تصادف فوت شده اند.

دکتر محمدی با اشاره به اینکه در این مدت هفت مورد حوادث ویژه در سطح استان اتفاق افتاده است، گفت: حوادث ویژه به حوادثی گفته می شود که بیش از چهار مورد مصدوم داشته باشد.

وی عنوان کرد: 41 پایگاه ارژانس جاده ای و شهری و دو ایستگاه مشترک بین ارژانس، پلیس راه وامداد خودرو در سراسر استان به شهروندان و مسافران خدمات دهی می کنند.

این مقام مسئول در اورژانس گیلان یادآورشد: 21پایگاه ویژه نیز بصورت سیاردر ایام نوروز در خدمت مسافران و شهروندان بوده و آمبولانسهای این مرکز هم در ساعات پیک ترافیک و در نقاط حادثه خیز محورهای مواصلاتی استان حضور فعال دارند.