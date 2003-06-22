محسن آرمين خواستار به تعويق افتادن تعطيلات مجلس شوراي اسلامي شد

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري مهر، وي افزود: به نظر مي رسد ادامه كار و حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي كنترل اوضاع كشور ضروري است و مردم نيز از نمايندگان مي خواهند در اين شرايط حضوري موثر و جدي داشته باشند.

آرمين با اشاره به فرا رسيدن تعطيلات تابستاني مجلس از رئيس مجلس و هيات رئيسه خواست تعطيلات مجلس را به تاخير بيندازند تا مجلس به فعاليت خود ادامه دهد.

نماينده مردم تهران اظهار داشت: فعاليت مجلس شوراي اسلامي و كميسيونهاي آن مي تواند دركنترل اوضاع و برقراري آرامش موثر باشد.

آقاي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر محسن آرمين با اشاره به اعتراض برخي نمايندگان درباره رعايت نشدن قانون سه هفته كار و يك هفته تعطيلي براي مجلس، گفت: نامه اي با امضا 80 تن از نمايندگان به هيات رئيسه رسيده است كه خواستار تعطيلي مجلس پس از سه هفته فعاليت هستند و به هرحال اين موضوع بايد در هيات رئيسه بررسي شود.

كروبي تصريح كرد: به هرحال پانزده روز تعطيلي مجلس را بايد در تير و مرداد ماه داشته باشيم و در جلسه علني روز سه شنبه از نمايندگان در اين باره نظرخواهي مي كنيم.

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