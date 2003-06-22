محسن آرمين خواستار به تعويق افتادن تعطيلات مجلس شوراي اسلامي شد

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري مهر، وي افزود: به نظر مي رسد ادامه كار و حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي كنترل اوضاع كشور ضروري است و مردم نيز از نمايندگان مي خواهند در اين شرايط حضوري موثر و جدي داشته باشند.
آرمين با اشاره به فرا رسيدن تعطيلات تابستاني مجلس از رئيس مجلس و هيات رئيسه خواست تعطيلات مجلس را به تاخير بيندازند تا مجلس به فعاليت خود ادامه دهد.
نماينده مردم تهران اظهار داشت: فعاليت مجلس شوراي اسلامي و كميسيونهاي آن مي تواند دركنترل اوضاع و برقراري آرامش موثر باشد.
آقاي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر محسن آرمين با اشاره به اعتراض برخي نمايندگان درباره رعايت نشدن قانون سه هفته كار و يك هفته تعطيلي براي مجلس، گفت: نامه اي با امضا 80 تن از نمايندگان به هيات رئيسه رسيده است كه خواستار تعطيلي مجلس پس از سه هفته فعاليت هستند و به هرحال اين موضوع بايد در هيات رئيسه بررسي شود.
كروبي تصريح كرد: به هرحال پانزده روز تعطيلي مجلس را بايد در تير و مرداد ماه داشته باشيم و در جلسه علني روز سه شنبه از نمايندگان در اين باره نظرخواهي مي كنيم.
محسن آرمين نماينده مردم تهران در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي در تذكري آئين نامه اي با اشاره به شرايط حساس كشور گفت:در اين شرايط لازم است مجلس جلسات خود را پي بگيرد.
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