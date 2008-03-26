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۷ فروردین ۱۳۸۷، ۱۲:۰۴

اخطار AFC برای اصلاح تیر دروازه ها

اخطار AFC برای اصلاح تیر دروازه ها

در آخرین جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا به همه فدراسیون ها اعلام شد که برای بازیهای آتی تحت نظارت این کنفدراسیون باید اندازه دروازه های خود را مطابق با استاندارد فدراسیون جهانی فوتبال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بنابر قانون بازیهای فدراسیون جهانی فوتبال فاصله بین دو تیر دروازه باید 32/7 متر و ارتفاع آن ( فاصله بین خط دروازه و زیر تیر افقی) 44/2 متر باشد. به علاوه این قطر تیرها باید به یک اندازه و حداکثر 12 سانتی متر باشد.

بر این اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا فدراسیون های تابعه این کنفدراسیون را ملزم کرده است در تمامی بازی های که تحت نظر AFC برگزار می شود باید تیرهای دروازه زمین مسابقه طبق استانداردهای فدراسیون جهانی فوتبال باشد.

اگر باشگاه یا تیم میزبان نتوانند این استاندارد را رعایت کنند ناظر بازی می تواند از آغاز مسابقه ممانعت کند و نتیجه 3-0 به سود میهمان اعلام شود.

کد مطلب 657404

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