علی آباد برای بهبود وضعیت اقتصادی به اعتبارات کلان نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز دیلم کتولی شامگاه جمعه در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی به مشکلات موجود در زمینه اقتصادی و کشاورزی این منطقه اشاره کرد و از ضرورت تخصیص اعتبارات کلان در سطح ملی سخن گفت.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده شهرستان علی آباد، ظرفیت پایین کشتارگاه طیور با ظرفیت ۲۵ هزار تن گوشت مرغ است که با مشکلات عدیدهای مواجه است. حمایت از این مجموعهها میتواند در زمینه اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی شهرستان نقش بسزایی ایفا کند.
دیلم کتولی همچنین به اهمیت احداث و راهاندازی کارخانههای صنایع تبدیلی در شهرستان اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیت بالای تولید در علی آباد، راهاندازی این کارخانهها امری ضروری است. متقاضیان این پروژهها در شهرستان وجود دارند و پیشرفت فیزیکی خوبی در برخی از این پروژهها مشاهده میشود.
وی در ادامه به دیگر نیازهای شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از نیازهای شهرستان، افزایش دوران مشارکت در بازپرداخت و تسهیلات کمبهره است. همچنین، ایجاد شهرکهای گلخانهای با توجه به بستر مناسب منابع طبیعی در شهرستان میتواند زمینهساز صادرات محصولات گلخانهای و توسعه صنایع تبدیلی باشد.
دیلم کتولی همچنین به مشکلات ناشی از خشکسالیهای اخیر و تنشهای آبی در شهرستان اشاره کرد و تأکید کرد: کشاورزان منطقه با چالشهای زیادی در زمینه تأمین آب مواجه هستند. ایجاد آببندانها در شهرستان میتواند کمک شایانی به رفع این مشکلات کند.
