به گزارش خبرگزاری مهر، محققان اروپایی در چارچوب برنامه ششم توسعه اتحادیه اروپا طرحی را با عنوان Gossamer اجرا میکنند.
هدف از اجرای این طرح توسعه حافظههای در ابعاد نانویی است که توانایی ذخیره تعداد هزار میلیارد اطلاعات را در گوشیهای تلفن همراه، دوربینهای ویدیویی دیجیتالی، موقعیت یابهای "جی پی اس"، پخش کننده های موسیقی و رایانههای همراه دارد.
این محققان با وارد کردن یک اتم در یک قالب سیلیکونی که با عناصر مختلف شیمیایی ترکیب شده است، موفق به ساخت این نانوابزارهای الکتریکی شدهاند.
براساس گزارش "لاستمپا"، همچنین این دانشمندان در طرح دیگری با عنوان CyberRat به بررسی مکانیزمهای ارتباطی از تراشه به نورون و برعکس از نورون به تراشه میپردازند.
در این طرح، نیمه هادیهایی که توانایی برقراری فعل و انفعال با نورونهای مغز را دارند توسعه مییابند. به گفته این محققان، این تحقیقات از پتانسیلهای کاربردی بالایی در سطوح صنعتی برخوردارند.
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