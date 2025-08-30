به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با صدور اطلاعیه‌ای فرارسیدن هفته دولت را گرامی داشت. در این اطلاعیه آمده است:

فرارسیدن هفته دولت فرصت مناسبی است تا یاد و خاطره شهدای دولت را گرامی بداریم. شهدایی که با دلی پر امید و اراده‌ای آهنین در راه خدمت به ملت و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی جان‌فشانی کرده و درخت تنومند خدمت به مردم را آبیاری کردند.

این هفته همچنین به عنوان «روز کارمند» و سالروز تشکیل «بسیج کارمندان» نیز شناخته می‌شود که به تمامی کارکنان دولت و خدمتگزاران ملت ادای احترام می‌کنیم. ما به نقش کلیدی و مؤثر کارمندان در پیشرفت و توسعه کشور اذعان داریم و از تلاش‌های بی‌وقفه آن‌ها در راستای بهبود خدمات تقدیر می‌کنیم.

همچنین، در این روزها یاد شهدای خدمت و شهدای اقتدار ملی هستیم، که با ایثار و فداکاری خود، پایه‌گذار امنیت و آرامش در جامعه بوده‌اند. اتحاد مقدس ملت با دولت و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی، تجلی وحدت و همدلی در برابر چالش‌ها و موانع بوده و یادآور اهمیت همکاری و همبستگی برای رسیدن به اهداف عالی کشور است.

بیایید در این هفته با تجدید عهد و پیمان با شهدای انقلاب و شهدای دولت، عزم خود را برای ادامه مسیر خدمت و پیشرفت کشور و خدمت بی منت و صادقانه به ملت بصیر و همیشه در صحنه و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان قسم خورده، مستحکم‌تر کنیم.