۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۲

اطلاعیه سپاه قمر بنی‌هاشم (ع) به‌مناسبت هفته دولت

اطلاعیه سپاه قمر بنی‌هاشم (ع) به‌مناسبت هفته دولت

شهرکرد - سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با صدور اطلاعیه‌ای فرارسیدن هفته دولت را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) با صدور اطلاعیه‌ای فرارسیدن هفته دولت را گرامی داشت. در این اطلاعیه آمده است:

فرارسیدن هفته دولت فرصت مناسبی است تا یاد و خاطره شهدای دولت را گرامی بداریم. شهدایی که با دلی پر امید و اراده‌ای آهنین در راه خدمت به ملت و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی جان‌فشانی کرده و درخت تنومند خدمت به مردم را آبیاری کردند.

این هفته همچنین به عنوان «روز کارمند» و سالروز تشکیل «بسیج کارمندان» نیز شناخته می‌شود که به تمامی کارکنان دولت و خدمتگزاران ملت ادای احترام می‌کنیم. ما به نقش کلیدی و مؤثر کارمندان در پیشرفت و توسعه کشور اذعان داریم و از تلاش‌های بی‌وقفه آن‌ها در راستای بهبود خدمات تقدیر می‌کنیم.

همچنین، در این روزها یاد شهدای خدمت و شهدای اقتدار ملی هستیم، که با ایثار و فداکاری خود، پایه‌گذار امنیت و آرامش در جامعه بوده‌اند. اتحاد مقدس ملت با دولت و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی، تجلی وحدت و همدلی در برابر چالش‌ها و موانع بوده و یادآور اهمیت همکاری و همبستگی برای رسیدن به اهداف عالی کشور است.

بیایید در این هفته با تجدید عهد و پیمان با شهدای انقلاب و شهدای دولت، عزم خود را برای ادامه مسیر خدمت و پیشرفت کشور و خدمت بی منت و صادقانه به ملت بصیر و همیشه در صحنه و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان قسم خورده، مستحکم‌تر کنیم.

