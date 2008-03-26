پیشگیری از وقوع جرم و قانونگرایی اولویت ناجا در سال جاری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، سردار سرتیپ حسین ذوالفقاری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: نیروی انتظامی در سال جدید اولویت ویژه ای به حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و افزایش قانونمندی و قانونگرایی اختصاص داده است.

وی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال نوآوری و شکوفایی ، افزود : نیروی انتظامی با الهام از پیام مقام معظم رهبری اقدامات گسترده ای در حوزه امنیت اجتماعی و بهره مندی از تکنولوژی و خلاقیت آغاز کرده است.

وی ادامه داد: امسال بهره گیری از تکنولوژی در برقراری امنیت اجتماعی و آموزش های درون تشکیلاتی نیروی انتظامی با حدکثر توان مد نظر قرار می گیرد.

جانشین فرمانده انتظامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود حفاظت و کنترل مرزهای کشور را از مهمترین برنامه های ناجا در سال جاری اعلام کرد و گفت: با توجه به اعتبارات اختصاص یافته از سوی مجلس شورای اسلامی توجه ویژه به حفاظت از مرزهای کشور در اولویت برنامه های ناجا در سال جدید قرار گرفته است.

سرتیپ ذوالفقاری از اولویت بندی مرزهای کشور برای افزایش ضریب امنیتی آنها خبر داد و افزود : برنامه ریزی برای افزایش ایمنی مرزهای شرقی در اولویت اول ناجا قرار دارد.

به گفته وی ، کنترل مرزهای غربی و شمال غربی در اولویت دوم ، رسیدگی به وضعیت مرزهای جنوبی در اولویت سوم و سایر مرزهای کشور در اولویت چهارم ناجا قرار گرفته است.

جانشین ناجا در ادامه به سوانح جاده ای کشور در ایام سفرهای نوروزی اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته ، واژگونی خودروها مهمترین عامل تصادفات جاده ای در کشور اعلام شده است.

به گفته وی ، شواهد موجود حاکی از آن است که یک نوع خودرو ساخت داخل به دلیل نقص فنی موجود در سیستم مکانیکی آن ، درصد بالایی از سوانح جاده ای را به خود اختصاص داده است.

سرتیپ ذوالفقاری بدون مشخص کردن نام این خودرو تاکید کرد: مدارک موجود برای رفع اشکال به کارخانه سازنده خودروی مذکور ارسال شده و در صورت عدم توجه ، ‌مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی همچنین ساماندهی وضعیت موتورسواران را از دیگر برنامه های نیروی انتظامی در سال 87 اعلام کرد و افزود: در سال جدید، نظم دهی ، تاکید بر تجهیز موتورسواران و شماره گذاری موتورسیکلت ها در دستور پلیس قرار گرفته است.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه روزانه چهار هزار خودرو وارد ناوگان حمل و نقل کشور می شود، تصریح کرد: در سال جاری از رده خارج کردن دو میلیون خودرو ی فرسوده موجود در ناوگان حمل و نقل کشور به طور جدی آغاز می شود.