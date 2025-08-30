مهدی مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه این موزه در معرفی پیشینه تاریخی منطقه اظهار کرد: در پی وقوع زلزله اوایل سال جاری در شهرستان نطنز، سقف چوبی موزه آسیب جدی دید و با توجه به نگهداری اشیای ارزشمند تاریخی و باستانی در این محل، موضوع مرمت در اولویت کاری اداره میراثفرهنگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با پیگیریهای متعدد و هماهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، اعتباری معادل ۵ میلیارد ریال از محل منابع ملی برای اجرای عملیات مرمت تخصیص یافت.
مشهدی خاطرنشان کرد: پس از انعقاد قرارداد با پیمانکار ذیصلاح، پروژه با محوریت مقاومسازی سقفهای چوبی و استحکامبخشی سازه تاریخی موزه آغاز شده و تلاش میشود تا این عملیات ضمن رعایت اصول مرمت بناهای تاریخی، در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد تا موزه مجدداً پذیرای بازدیدکنندگان باشد.
گفتنی است موزه باستانشناسی نطنز یکی از غنیترین مجموعههای آثار تاریخی در منطقه را داراست؛ اشیایی که قدمت آنها از دوران پارینهسنگی، آثار باستانی متعلق به حدود ۶ هزار سال پیش، تا دورههای درخشان تاریخی همچون ساسانی، سلجوقی، تیموری و سدههای نخستین اسلامی امتداد مییابد. این گنجینه ارزشمند نه تنها بخشی از هویت فرهنگی نطنز بلکه سندی زنده از تاریخ و تمدن فلات ایران بهشمار میآید.
