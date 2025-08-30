سمیه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر از کلنگ‌زنی کتابخانه جدید در روستای حاضر میل شهرستان دهلران و افتتاح کتابخانه قدیمی پروین اعتصامی با طراحی و فضای استاندارد همزمان با هفته دولت خبر داد.

وی اضافه کرد: همزمان با هفته دولت، عملیات ساخت کتابخانه‌ای در روستای حاضر میل با زیربنای ۱۲۶ متر مربع و وسعت کلی حدود ۲۰۰ متر مربع آغاز شده است.

وی گفت: این کتابخانه از سال ۹۷ در یک فضای حق‌انتفاعی خدمات ارزشمندی به اهالی ارائه کرده و امیدواریم با احداث ساختمان جدید در فضایی استاندارد، کیفیت خدمات افزایش یابد.

وی افزود: در پایان هفته دولت نیز کتابخانه پروین اعتصامی، به‌عنوان قدیمی‌ترین کتابخانه استان ایلام، پس از بازطراحی و تجهیز به‌روز، افتتاح و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. این مجموعه با رعایت استانداردهای فضا و خدمات، بخش مهمی از نیازهای فرهنگی شهروندان را پوشش خواهد داد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در توسعه فرهنگی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۳ هزار نفر در کتابخانه‌های عمومی استان ایلام عضو هستند و تلاش ما این است که با توسعه زیرساخت‌ها و خدمات، این جمعیت افزایش یابد و کیفیت دسترسی به منابع علمی و فرهنگی ارتقا پیدا کند.