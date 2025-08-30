اجرای طرح امنیت اجتماعی با حضور مقامات قضایی و انتظامی قم

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح امنیت اجتماعی به منظور پیشگیری و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم، در بوستان‌ها، معابر و اصناف قم با حضور مقامات ارشد قضائی و انتظامی در حوزه کلانتری منطقه ۱۴ اجرا شد.

این طرح با همراهی محمدمهدی حکیمی‌تهرانی معاون دادستان عمومی و انقلاب قم، جمعی از قضات دادسرای ناحیه یک، گروه ویژه ضابطان بسیج، سپاه علی ابن ابی‌طالب علیه‌السلام، یگان امداد و کلانتری ۱۴ به اجرا درآمد.

در جریان این عملیات میدانی، تعدادی خرده‌فروش مواد مخدر و اتباع غیرمجاز دستگیر شده و پرونده‌های قضائی مرتبط با این کشفیات تشکیل و جهت بررسی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.



این طرح که بخشی از برنامه‌های دادستانی استان قم و نیروی انتظامی برای پیشگیری از جرم و مقابله با آن در فضاهای عمومی، تأمین آرامش شهروندان و خانواده‌ها، افزایش ضریب امنیت در اماکن عمومی و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی است به طور مستمر در سایر حوزه‌های کلانتری‌ها نیز اجرا خواهد شد.