به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه تأمین آب شرب استان زنجان، با اشاره به اهمیت این طرح برای مردم منطقه اظهار کرد: این پروژه با هدف تأمین پایدار آب شرب مردم استان زنجان بهویژه شهرستان زنجان که یکی از شهرهای راهبردی کشور است، در دستور کار جدی وزارت نیرو قرار دارد.
وی با بیان اینکه این طرح از نظر مهندسی و زیستمحیطی بررسی و تأیید شده است، افزود: خوشبختانه گزارشهای فنی و زیستمحیطی نشان میدهد پروژه مشکلی ندارد و مراحل اصلی آن طی شده است و تنها موضوع باقیمانده، تأمین مالی است که باید با همکاری بخش خصوصی انجام شود.
وزیر نیرو با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده در این زمینه ادامه داد: سرمایهگذاران بخش خصوصی برای ورود به پروژه اعلام آمادگی کردهاند و پس از نهایی شدن مجوزهای قانونی، مذاکرات جدی با آنان آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم حضور بخش خصوصی میتواند اقتصاد پروژه را جذاب و بازگشت سرمایه را تضمین کند.
علیآبادی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح، تأمین پایدار آب شرب برای جمعیت قابل توجه استان زنجان و پشتیبانی از بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات است که بخش عمدهای از اقتصاد کشور بر پایه آن استوار است.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب در کشور گفت: «ما در کشوری زندگی میکنیم که منابع آبی آن محدود است، بنابراین باید در همه بخشها اعم از صنعت، کشاورزی و خانگی بهرهوری را افزایش دهیم.
وزیر نیرو بازچرخانی آب را یکی از سیاستهای جدی وزارت نیرو خواند و گفت: قانون ما را مکلف کرده است که شاخص بازچرخانی آب از ۵۷ درصد به ۶۶ درصد ارتقا یابد که این عدد در حال حاضر در استان زنجان ۴۷ درصد است که باید با سرعت بیشتری بهبود یابد.
وی با بیان اینکه برنامههای مشخصی در این زمینه طراحی شده و با همکاری مردم، رسانهها و مسئولان محقق خواهد شد، ابراز کرد: با وحدت، همدلی و همکاری همه بخشها، انشاءالله شاهد رفع مشکلات آبی استان زنجان و تحقق اهداف بزرگ تأمین پایدار آب شرب خواهیم بود.
