اقیانوسی مایع در سطح زیرین بزرگترین قمر زحل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ساپینزای رم و لابراتوار Jet Propulsion ناسا که نتایج یافت‌ های خود را در تازه‌ترین شماره مجله "ساینس" منتشر کرده‌اند، در تحقیقات مستقلی با کمک اطلاعات دریافتی از کاوشگر "کاسینی" در زیر سطح یخی تیتان، بزرگترین قمر سیاره زحل، موفق به کشف اقیانوسی شدند.

این اقیانوس در حقیقت یک لایه مایع است که محتوی ترکیباتی از آب و یا آب و آمونیاک است و در عمق بین 100 تا 200 کیلومتری از سطح تیتان قرار گرفته است.

تینان بزرگترین قمر طبیعی زحل (دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی) است که در فاصله یک میلیارد کیلومتری از خورشید واقع شده است.

سطح این قمر پوشیده از ترکیبات یخی از آب و هیدرات کربن مایع بوده و به همین علت دمای آن در حدود 180- درجه سانتیگراد است. همچنین اتمسفر تیتان از نیتروژن و متان تشکیل شده است.

رادارهای کاوشگر کاسینی در طول یک روز تیتانی ویژگیهای سطح این قمر از قیبل کوهها و دریاچه ها را مورد بررسی قرار داد و تصاویری را به زمین ارسال کرد.

در این خصوص این دانشمندان توضیح دادند: تیتان بسیار کندتر از زمین به دور خود می‌چرخد، به طوری که یک روز تیتانی در حدود 16 روز زمینی است. اگر لایه‌های درونی این قمر از سنگ و یخ ساخته شده بود، باید رفتاری همانند ماه را از خود نشان می‌داد و بنابراین دوره چرخش آن دقیقاً باید برابر با دوره چرخش ماه می‌شد. این درحالی است که حرکت تیتان با ماه متفاوت است.

به گفته این ستاره‌شناسان، ساختار درونی تیتان از یک لایه یخی تشکیل شده است که از هسته سنگی آن از طریق یک لایه مایع جدا شده است. این ویژگی موجب می‌شود که سطح جامد تیتان از بادهای فصلی حاضر در اتمسفر آسیب نبیند.