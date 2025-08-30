به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: در حال حاضر متقاضیان حمل و نقل دانش آموزان می‌توانند نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز خود در این سامانه اقدام کنند و تنها در صورت ثبت نام در سامانه سپند و احراز صلاحیت، مجاز به ارائه خدمات در ناوگان دانش آموزان خواهند بود.

بر اساس آئین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزی، داشتن گواهینامه رانندگی معتبر، گواهی سلامت جسمانی و روانی، عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری از شرایط رانندگان متقاضی فعالیت در ناوگان حمل و نقل دانش آموزی در سال تحصیلی جدید است.

از هم اکنون رانندگان در خصوص دریافت مدارک و گواهی‌های که نیاز به صرف زمان دارد اعم از دریافت عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری اقدام لازم به عمل آورند.

به منظور ارتباط رفتاری و اجتماعی صحیح با دانش‌آموزان و آشنایی با ویژگی‌های آنان به ویژه دانش‌آموزان استثنایی، آموزش رانندگان متقاضی فعالیت در ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزان به صورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا آگاهی رانندگان و به تبع آن خدمات مناسب‌تر برای دانش‌آموزان عزیز محقق شود.

با اجرای این طرح، شاهد ساماندهی هرچه بهتر سرویس مدارس و ارتقای کیفیت حمل و نقل دانش آموزی در سال تحصیلی جدید در شهر تهران باشیم.