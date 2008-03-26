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۷ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۲۱

پس از پادشاه عربستان؛

مبارک هم از حضور در اجلاس سران عرب سر باز زد

مبارک هم از حضور در اجلاس سران عرب سر باز زد

به گفته وزیر امور خارجه مصر، رئیس جمهوری این کشور در اجلاس سران کشورهای عربی در سوریه حاضر نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، احمد ابوالغیط وزیر امورخارجه مصر امروز اعلام کرد: "مفید شهاب " وزیر رسیدگی به امور پارلمانی و حقوقی مصر ریاست هیئت مصری را برای حضور در اجلاس سران عرب در دمشق برعهده خواهد داشت.

اجلاس سران عرب روزهای 29 و 30 مارس (10 و 11 فروردین ماه) در دمشق با حضور سران عرب برگزار خواهد شد.

این درحالی است که عربستان هم اخیرا اعلام کرد: عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان هم در اجلاس سران عرب در دمشق شرکت نخواهد کرد و "احمد القطان" نماینده دائمی عربستان در اتحادیه عرب ریاست هیئت عربستانی را در این اجلاس بر عهده می گیرد.

درعین حال روزگذشته شورای وزیران لبنان اعلام کرد: لبنان در اعتراض به انتخاب نشدن رئیس جمهوری آتی این کشور و همچنین تاکید بر حاکمیت خود دراین اجلاس شرکت نخواهد کرد.

رسانه ها همچنین احتمال شرکت نکردن عبدالله دوم شاه اردن در اجلاس دمشق را بعید ندانسته اند.

کد مطلب 657469

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