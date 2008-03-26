مبارک هم از حضور در اجلاس سران عرب سر باز زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، احمد ابوالغیط وزیر امورخارجه مصر امروز اعلام کرد: "مفید شهاب " وزیر رسیدگی به امور پارلمانی و حقوقی مصر ریاست هیئت مصری را برای حضور در اجلاس سران عرب در دمشق برعهده خواهد داشت.

اجلاس سران عرب روزهای 29 و 30 مارس (10 و 11 فروردین ماه) در دمشق با حضور سران عرب برگزار خواهد شد.

این درحالی است که عربستان هم اخیرا اعلام کرد: عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان هم در اجلاس سران عرب در دمشق شرکت نخواهد کرد و "احمد القطان" نماینده دائمی عربستان در اتحادیه عرب ریاست هیئت عربستانی را در این اجلاس بر عهده می گیرد.

درعین حال روزگذشته شورای وزیران لبنان اعلام کرد: لبنان در اعتراض به انتخاب نشدن رئیس جمهوری آتی این کشور و همچنین تاکید بر حاکمیت خود دراین اجلاس شرکت نخواهد کرد.



رسانه ها همچنین احتمال شرکت نکردن عبدالله دوم شاه اردن در اجلاس دمشق را بعید ندانسته اند.