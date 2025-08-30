  1. استانها
بهره‌برداری از ۳ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری ۴۱۵۰ میلیارد ریال در ارومیه

ارومیه- سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از بهره‌برداری سه طرح صنعتی و تولیدی با سرمایه گذاری چهار هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخاوت خیرخواه روز شنبه در آئین آغاز بهره برداری فاز توسعه یک واحد تولیدی که با حضور استاندار آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد گفت: ۱۳ هزار اشتغال صنعتی در دولت چهاردهم در آذربایجان غربی ایجاد شده است.

وی بیان کرد: ۱۰۲ کارخانه جدید با ۱۶۱ فقره توسعه کارخانجات در یک سال اخیر و با سرمایه‌گذاری ۳۰ همت در استان آذربابجان‌غربی به مدار تولید آمده که برای ۱۳ هزار نفر شغل ایجاد شده است.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی اظهار کرد: تعداد پروانه‌های بهره برداری صنعتی صادر شده در استان از زمان شروع به کار دولت چهاردهم، ۲۶۳ فقره با اشتغال تحقق یافته برای ۱۳ هزار نفر و حجم سرمایه‌گذاری ۳۰۳ هزار میلیارد ریال است.

