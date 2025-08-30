به گزارش خبرگزاری مهر، سخاوت خیرخواه روز شنبه در آئین آغاز بهره برداری فاز توسعه یک واحد تولیدی که با حضور استاندار آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد گفت: ۱۳ هزار اشتغال صنعتی در دولت چهاردهم در آذربایجان غربی ایجاد شده است.
وی بیان کرد: ۱۰۲ کارخانه جدید با ۱۶۱ فقره توسعه کارخانجات در یک سال اخیر و با سرمایهگذاری ۳۰ همت در استان آذربابجانغربی به مدار تولید آمده که برای ۱۳ هزار نفر شغل ایجاد شده است.
سرپرست صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی اظهار کرد: تعداد پروانههای بهره برداری صنعتی صادر شده در استان از زمان شروع به کار دولت چهاردهم، ۲۶۳ فقره با اشتغال تحقق یافته برای ۱۳ هزار نفر و حجم سرمایهگذاری ۳۰۳ هزار میلیارد ریال است.
