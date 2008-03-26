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۷ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۰۷

تحقیقات معنویت را بخشی مهم از حس شادمانی کودک می‌دانند

تحقیقات معنویت را بخشی مهم از حس شادمانی کودک می‌دانند

براساس تحقیقات تازه دانشگاه بریتیش‌کلمبیا معنویت سهم قابل‌توجهی در احساس شادمانی کودکان دارد که این میزان حتی نسبت به بزرگسالان بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تو دی، این تحقیقات که از 315 کودک 9 تا 12 ساله انجام شده معنویت و سایر عوامل را چون خلق و خو و روابط اجتماعی که می‌توانند بر احساس شادمانی کودکان تأثیر بگذارند بررسی کرده است.

مارک هولدر استادیار روانشناسی و یکی از نویسندگان این تحقیق اظهار داشت: هدف ما بررسی نسبت معنویت و شادمانی بود، ما پیشتر به این نسبت در بزرگسالان پی برده بودیم از این رو از چندین راهکار به منظور سنجش رابطه معنویت و شادمانی در کودکان استفاده کردیم.

تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که احساسات معنوی بزرگسالان و سطوح عالی رفتار دینی 5 درصد از احساس شادمانی فرد را تشکیل می‌دهند اما این میزان در میان کودکان به 5/6 تا 5/16 درصد می‌رسد.

هولدر گفت: از دیدگاه ما این تأثیر بسیار چشمگیر است. انتظار می‌رفت این میزان در کودکان کمتر باشد. بر این باور بودم که معنویت کودکان به‌قدری نارس و خام است که نمی‌تواند بر احساس آرامش و شادمانی آنها تأثیرگذار باشد.

در این تحقیق از کودکان خواسته شد عبارتهایی چون " من حضور نیروی عالی مرتبه را حس می‌کنم" را ارزیابی کرده و به پرسشهایی چون " چند وقت به چند وقت دعا می‌کنید یا نیایش در خلوت را ترجیح می‌دهید یا در جمع؟ پاسخ دهند.

از والدین این کودکان نیز خواسته شد احساس شادمانی ظاهری و معنویت کودکان را توصیف کنند و آموزگاران آنها سطح شادمانی کودکان را ارزیابی کردند.

نویسندگان این تحقیق در نظر داشتند تحقیقات مشابهی در هندوستان انجام دهند تا نسبت معنویت و شادمانی را در کشوری که اکثریت جمعیت آن مسیحی نیست نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

کد مطلب 657481

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