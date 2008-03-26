به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تو دی، این تحقیقات که از 315 کودک 9 تا 12 ساله انجام شده معنویت و سایر عوامل را چون خلق و خو و روابط اجتماعی که می‌توانند بر احساس شادمانی کودکان تأثیر بگذارند بررسی کرده است.

مارک هولدر استادیار روانشناسی و یکی از نویسندگان این تحقیق اظهار داشت: هدف ما بررسی نسبت معنویت و شادمانی بود، ما پیشتر به این نسبت در بزرگسالان پی برده بودیم از این رو از چندین راهکار به منظور سنجش رابطه معنویت و شادمانی در کودکان استفاده کردیم.

تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که احساسات معنوی بزرگسالان و سطوح عالی رفتار دینی 5 درصد از احساس شادمانی فرد را تشکیل می‌دهند اما این میزان در میان کودکان به 5/6 تا 5/16 درصد می‌رسد.

هولدر گفت: از دیدگاه ما این تأثیر بسیار چشمگیر است. انتظار می‌رفت این میزان در کودکان کمتر باشد. بر این باور بودم که معنویت کودکان به‌قدری نارس و خام است که نمی‌تواند بر احساس آرامش و شادمانی آنها تأثیرگذار باشد.

در این تحقیق از کودکان خواسته شد عبارتهایی چون " من حضور نیروی عالی مرتبه را حس می‌کنم" را ارزیابی کرده و به پرسشهایی چون " چند وقت به چند وقت دعا می‌کنید یا نیایش در خلوت را ترجیح می‌دهید یا در جمع؟ پاسخ دهند.

از والدین این کودکان نیز خواسته شد احساس شادمانی ظاهری و معنویت کودکان را توصیف کنند و آموزگاران آنها سطح شادمانی کودکان را ارزیابی کردند.

نویسندگان این تحقیق در نظر داشتند تحقیقات مشابهی در هندوستان انجام دهند تا نسبت معنویت و شادمانی را در کشوری که اکثریت جمعیت آن مسیحی نیست نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.