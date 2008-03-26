به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ویژه دیدار نوروزی درآغاز سال نو با حضور عده کثیری از مسلمانان‌ فارسی‌زبان و ایرانیان در روز پنجشنبه اول فروردین ماه در مرکز اسلامی هامبورگ با شکوه خاصی برگزار شد.

در این مراسم سید عباس حسینی قائم مقامی، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ، با اشاره به آغاز سال نو در میان اقوام مختلف، به تشریح سنت عید نوروز به عنوان آغاز سال نو در برخی کشورهای آسیایی و نیز تعامل و درهم آمیختگی بین فرهنگ نوروز باستانی ایران با فرهنگ اسلامی پرداخت.

وی در بخشی از سخنان خویش گفت: آغاز سال نو در بین اقوام مختلف متفاوت است. مسیحیان میلاد حضرت عیسی (ع) مبنای آغاز سال نو خود قرار داده‌اند که به‌نوعی نشان‌دهنده هویت مسیحی مغرب‌زمینیان است . در کشورهای اسلامی نیز هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه مبنای سال نو قرار داده شده است که این نیز بیانگر نقشی است که هجرت پیامبر در تحول فکری و فرهنگی کشورهای اسلامی و به طور مشخص سرزمینهای عربی داشته است.

او افزود: اما مبنای سال نو پارسیان نوروز و بهار طبیعت است و همزمان با تحولاتی است که در متن طبیعت رخ می‌دهد و تنها آغاز سال نوی که برگرفته از طبیعت است و ناشی از امور قراردادی و اعتباری نیست همین سال نو شمسی است. این یک نقطه بسیار روشن در فرهنگ پارسی است که میان فرهنگ و طبیعت، توازن و تعامل برقرار کرده است.

رئیس مرکز اسلامی هامبورگ در بخش دیگری از سخنانش از آغاز سال نو به عنوان یک فرصت جدید برای بررسی و محاسبه اعمال و رفتارهای خوب و بد سال گذشته یاد کرد.