AFC به میزبانی سپاهان در ورزشگاه آزادی تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپاهان اصفهان با وجود راهنمایی های قبلی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تعمیرات مربوطه در ورزشگاه فولاد شهر که قرار بود تا بازی اول لیگ قهرمانان آسیا برابر الاتحاد سوریه به پایان برساند را انجام نداد تا اینکه مشکلاتی در راه برگزاری این بازی به وجود آمد.

بر این اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا این باشگاه اصفهانی را ملزم کرد تا نسبت به رفع مشکلات ورزشگاه فولاد شهر اصفهان اقدام کند در غیر این صورت باید بازیهای خانگی خود در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را در ورزشگاه آزادی تهران برگزار کند.

به دنبال تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا به میزبانی سپاهان در ورزشگاه آزادی مدیریت این ورزشگاه امکان پذیرایی از تیم فوتبال سپاهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را غیر ممکن خواند که این مسئله با واکنش تازه کنفدراسیون فوتبال مشکلاتی تازه را برای زردپوشان اصفهانی به وجود آورده است.

کمیته برگزاری مسابقات AFC امروز با ارسال نمابری جدید به باشگاه سپاهان تاکید کرد که بازیهای خود در مسابقات آسیایی را در مکانی استاندارد مطابق با معیارهای فدراسیون جهانی فوتبال برگزار کند.

با توجه به فرصت اندکی که تا زمان برگزاری دیدار سپاهان ایران مقابل الاتحاد عربستان باقی مانده است طبیعتا امکان برگزاری این بازی در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان وجود ندارد و به احتمال زیاد دیدار یاد شده در ورزشگاه آزادی تهران بر گزار خواهد شد.