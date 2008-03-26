دوچرخه سواران ایران از سفر به انگلستان بازماندند / ناکامی در کسب سهمیه المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سه نفره دوچرخه سواری ایران با ترکیب حسنعلی ورپشتی، فرشید فارسی نژادیان و محمود پراش در حالی که اواخر اسفند ماه برای برپایی اردویی تدارکاتی عازم آلمان شده و قرار بود پنجم فروردین ماه جهت شرکت در مسابقات قهرمانی جهان عازم منچستر شوند، به دلیل صادر نشدن روادید، شانس حضور در رقابت های جهانی انگلستان را از دست داد.

قرار بود علاوه بر سه رکابزن یاد شده، چهار دوچرخه سوار نیز پنجم فروردین ماه از تهران به اردوی تیم ملی در انگلستان ملحق شوند که به دلیل مشکلات مشابه از این سفر بازماندند.

این در حالی است که حضور در مسابقات جهانی انگلیس تنها شانس باقی مانده تیم ملی دوچرخه سواری پیست ایران برای کسب سهمیه المپیک پکن بود هرچند که پیش از این سه دوچرخه سوار ایرانی در ماده جاده سهمیه حضور در این پیکارها را به دست آورده بودند .

دوچرخه سواران ایرانی دو ماه پیش نیز به دلیل صادر نشدن روادید از حضور در رقابت های جهانی لس انجلس بازمانده بودند.