به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی بعد از ظهر شنبه در جریان سفر یکروزه به استان زنجان و در آیین افتتاح سد بلوبین اظهار کرد: «مردم ایران طی سالهای اخیر، بهویژه در دوره خشکسالی پنجساله گذشته، شرایط دشواری را تحمل کردهاند و این صبوری جای قدردانی دارد.
وزیر نیرو در خصوص وضعیت سد بلوبین و نقش آن در تأمین آب شرب، صنعت و محیط زیست گفت: این پروژه با هدف پایداری منابع آبی و حمایت از صنایع کمآببر به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: سد بلوبین یکی از پروژههای مهم در بخش آب و انرژی کشور است که علاوه بر تأمین پایدار آب شرب، پشتیبانی از صنایعی با مصرف کم را بر عهده دارد و سهم محیطزیستی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. این موضوع نشاندهنده نگاه جامع به توسعه پایدار است.
علیآبادی با بیان اینکه کشور سال خشکی را پشت سر گذاشته ایم، گفت: سدهای کشور وضعیتهای متفاوتی دارند اما بهطور کلی تابستانی سخت را پشت سر گذاشتیم. اکنون با مدیریت مصرف و همکاری مردم شرایط در حال ثبات است و تلاش میکنیم فشار کمتری به مردم وارد شود.
وزیر نیرو در خصوص وضعیت رودخانه و سدهای کارون نیز خاطرنشان کرد: نیروگاههای برقآبی مستقر در این محدوده به دلیل کاهش ذخایر آبی با محدودیتهایی روبهرو هستند. به همین دلیل خروجی سد کارون ۴ بهطور موقت کاهش یافته تا در زمان پیک مصرف برق از ظرفیت آن استفاده شود. همچنین بخشی از توان تولیدی کارون یک از دست رفته اما هنوز از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری میکنیم.
وی تصریح کرد: سایر سدهای کشور هم کم و بیش با چالش خشکسالی مواجهاند اما با برنامهریزیهای انجامشده، شرایط کنترل شده است و امیدواریم با صرفهجویی و همراهی مردم، نگرانیها برطرف شود.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مشارکت استانها در مدیریت منابع آب گفت: پروژههایی همچون سد بلوبین علاوه بر تأمین نیازهای محلی، نقش مهمی در تعادلبخشی به منابع آب منطقهای دارند. این سد میتواند زنجان را از نظر تأمین آب شرب پایدار بیمه کرده و بستر مناسبی برای سرمایهگذاریهای صنعتی فراهم سازد.
علیآبادی همچنین با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به مدیریت آب و برق، افزود: اگرچه هر استان متناسب با شرایط خود نیازها و مشکلاتی دارد، اما مدیریت منابع باید در قالب یک طرح ملی صورت گیرد. وزارت نیرو مأموریت دارد علاوه بر پاسخگویی به مطالبات مردم هر استان، تعادل و امنیت انرژی در کل کشور را نیز حفظ کند.
وی افزود: وزارت نیرو با اجرای طرحهای زیربنایی همچون سد بلوبین در تلاش است علاوه بر مدیریت منابع آب، تأمین انرژی پایدار کشور را تضمین کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
نظر شما