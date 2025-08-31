انسجام حول محور رهبری ضامن استقلال و استقامت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم زاده صبح یکشنبه با حضور در صد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: اسرائیل و آمریکا متوجه نیست که با زدن افراد باور و ایمان انسان‌ها را نمی‌توانند نابود. کنند.

وی با بیان اینکه در قرآن کریم نیز آمده است که پیامبر اکرم (ص) هم به رحمت الهی خواهد رفت، افزود: اینکه ترور کنند و بکشند مانند اتفاقاتی که بارها در انقلاب اسلامی رخ داده و این روزها در یمن و لبنان و غزه رخ می‌دهد سبب نمی‌شود که ایمان یک ملت از بین برود.

شهردار اصفهان گفت: چه تصوری دارند از اینکه اگر رجال را بزنند ملت از بین می‌رود؟ پرنده رفتنی است اما پرواز هیچ گاه فراموش نخواهد شد و با زدن آدم‌ها ملت ما حریت، استقلال و استقامت خود را از دست نخواهد داد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص وحدت گفت: باید حول محور رهبری حرکت کنیم، انسجام را جدی بگیریم و پشتیبان کارگزاران نظام باشیم.

قاسم زاده با بیان اینکه یکی از شهرهای مظهر وفاق که همه در کنار هم اراده مشترک برای خدمت به مردم دارند اصفهان است، گفت: اجتماع و اراده خوبی برای پیشرفت شهر و استان ایجاد شده است. ما نیز در شهرداری به نوبه خود در همین مسیر حرکت می‌کنیم.