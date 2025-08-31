نقش کارمندان در پیشبرد اقتصاد استان؛ از سرمایه اجتماعی تا سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح یکشنبه در نشست با کارکنان این اداره کل ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای دفاع مقدس اظهار داشت: امروز افتخار میکنیم که در خانوادهای بزرگ و همدل در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان حضور داریم؛ خانوادهای که با همافزایی، صمیمیت و تلاش شبانهروزی توانسته است دستاوردهای مهمی را برای استان رقم بزند.
وی افزود: بلوغ سازمانی زمانی شکل میگیرد که فضای الفت و همدلی در میان کارمندان حاکم باشد؛ بهگونهای که موفقیتهای یکدیگر را بدون حب و بغض به رسمیت بشناسیم، به آن افتخار کنیم و برای هم آرزوی توفیق داشته باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر مسئولیتپذیری گفت: تلاش ما همواره این بوده است که پیش از آنکه پرسشی یا ابهامی متوجه همکاران شود، مسائل را تبیین و تسهیل کنیم تا خدشهای به جایگاه کارکنان وارد نشود.
وی جامعه ذیحسابان را سفیران اداره کل در دستگاههای اجرایی دانست و افزود: خوشبختانه در تعامل با مدیران اجرایی استان، همواره همراهی و نگاه مثبت نسبت به ذیحسابان وجود داشته و این امر موجب شده است جلساتی در سطح استان با حضور استاندار، معاونین و مدیران کل با کیفیت و انسجام بیسابقه برگزار شود.
ذاکریان تصریح کرد: امروز بیش از ۲۰ سال از تأسیس استان خراسان جنوبی میگذرد اما کمتر سابقه داشته که چنین سطحی از هماهنگی و تعامل میان مدیران و ذیحسابان شکل گرفته باشد و این نتیجه دلسوزی، پیگیری و اشراف همکاران بر قوانین و مقررات است.
وی با بیان اینکه نگاه همه کارمندان باید معطوف به توسعه استان باشد، ادامه داد: هر کارمند، حتی در دورافتادهترین نقاط مرزی، به اندازه یک کارمند در وزارتخانه نقشآفرین است و اگر با مردمداری، پاسخگویی و شفافیت عمل کند، میتواند سرمایه اجتماعی را تقویت نماید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به نقش مردم در تحولات اجتماعی و سیاسی کشور گفت: سرمایه اجتماعی برگرفته از اعتماد مردم است و کارمندان میتوانند در جایگاه خود با صداقت، تعهد و حسن عملکرد و پاسخگویی این سرمایه را ارتقا دهند؛ همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه اخیر، نقش موثر مردم مورد اذعان همه کارشناسان و در رأس آن رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.
وی پیشنهاد کرد در کنار روز کارمند و سایر روزهایی که به نام مناسبت های مختلف نام گذاری شده است، روزی به نام «روز مردم» نیز در تقویم ملی ثبت شود و افزود: مردم همواره پای کار انقلاب و نظام بودهاند و شایسته است این حضور و نقشآفرینی در قالب روزی ملی پاس داشته شود.
ذاکریان با قدردانی از تلاش شبانهروزی همکارانش در اداره کل خاطرنشان کرد: افتخار میکنم در مجموعهای منسجم، همدل و دغدغهمند فعالیت میکنم؛ مجموعهای که حتی فراتر از ساعات اداری در کنار وظایف خود حضور دارند و این نشاندهنده تعهدی مثالزدنی است.
وی در پایان خطاب به کارمندان گفت: هرکدام از شما در هر جایگاه و پوزیشنی که قرار دارید، نقشی تعیینکننده در پیشرفت سازمان، استان و کشور ایفا میکنید و با تقویت انسجام، همدلی و مردمداری میتوانیم در مسیر اعتلای ایران اسلامی گامهای مؤثرتری برداریم.
