به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت لرستان برگزار شد.
این مراسم با حضور امیر سرتیپ «نبی سهرابی» جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، سرهنگ «مسعود صفری» سرپرست مدیریت مستقل امور حقوقی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان و جمعی از مسئولین استانی در استانداری برگزار شد.
در این مراسم سرهنگ پاسدار «سپهدار نیکروش» بهعنوان مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان لرستان منصوب شد و از زحمات سرهنگ پاسدار «محسن رشیدی» که به مدت پنج سال این مسئولیت را بر عهده داشت، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
