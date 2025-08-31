به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت لرستان برگزار شد.

این مراسم با حضور امیر سرتیپ «نبی سهرابی» جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، سرهنگ «مسعود صفری» سرپرست مدیریت مستقل امور حقوقی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان و جمعی از مسئولین استانی در استانداری برگزار شد.

در این مراسم سرهنگ پاسدار «سپهدار نیک‌روش» به‌عنوان مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان لرستان منصوب شد و از زحمات سرهنگ پاسدار «محسن رشیدی» که به مدت پنج سال این مسئولیت را بر عهده داشت، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.