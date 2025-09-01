https://mehrnews.com/x38TZf ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳ کد خبر 6576301 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳ اینفوگرافیک| توسعه طرحهای آب و فاضلاب در کرمانشاه کرمانشاه- با اجرای پروژههای زیرساختی در حوزه آب و فاضلاب، ظرفیت تأمین آب شرب و تصفیه فاضلاب در استان کرمانشاه ارتقا یافته و نقش مهمی در بهبود بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست دارد. کد خبر 6576301 کپی شد مطالب مرتبط اختصاص ۲۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژههای آب و فاضلاب کرمانشاه رفع بیش از ۱۱۷۳ حادثه آب و فاضلاب درمنطقه یک کرمانشاه طی فروردین ماه رفع بیش از ۹۷۰ حادثه آب و فاضلاب در کرمانشاه طی بهمنماه سالجاری برچسبها شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه آبرسانی کرمانشاه اینفوگرافیک استانها
نظر شما