کرمانشاه- با اجرای پروژه‌های زیرساختی در حوزه آب و فاضلاب، ظرفیت تأمین آب شرب و تصفیه فاضلاب در استان کرمانشاه ارتقا یافته و نقش مهمی در بهبود بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست دارد.