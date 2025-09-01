  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

اینفوگرافیک| توسعه طرح‌های آب و فاضلاب در کرمانشاه

کرمانشاه- با اجرای پروژه‌های زیرساختی در حوزه آب و فاضلاب، ظرفیت تأمین آب شرب و تصفیه فاضلاب در استان کرمانشاه ارتقا یافته و نقش مهمی در بهبود بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست دارد.

