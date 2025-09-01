توانمندی داخلی و وحدت ملت رمز موفقیت و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رسول خواجه کریمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری خوانسار ظهار کرد: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، نتیجهگیری واضح این است که اگر بخواهیم توسعه، پیشرفت و تکامل داشته باشیم، تنها راه آن تکیه بر توانمندیها و ظرفیتهای داخلی خودمان است. کشور ما از نظر منابع طبیعی، منابع انسانی و تمدن غنی است و ابزار اصلی توسعه در اختیار ماست.
وی افزود: قدرت و اراده ملت ایران، عامل اصلی پیشرفت کشور است و هرگاه از این ظرفیتها استفاده کردهایم، به موفقیتهای چشمگیری دست یافتهایم. دشمنان ایران از تمدن و استراتژی ملت ما بیم دارند، زیرا جمهوری اسلامی ایران بر پایه تفکر شیعی و اراده مردم، الگوی منحصر به فردی در جهان ارائه کرده است.
امام جمعه خوانسار با اشاره به دستاوردهای نظامی و اقتصادی کشور افزود: پیشرفتهای اخیر کشور در حوزه نظامی، جهان را به شگفتی واداشته و این موفقیتها نتیجه اخذ قوت و استفاده از توانمندیهای داخلی است. حتی در حوزه اقتصادی، هر جا که اراده قوی داشتهایم، بر فشارهای وتحریم ها فائق آمدهایم.
وی خاطرنشان کرد: همه منابع و استعدادهای لازم برای پیشرفت در کشور موجود است و اگر با اراده و اخذ قوت از آنها استفاده کنیم، مسیر توسعه کوتاهتر و دستاوردها بزرگتر خواهد بود. ما در جمهوری اسلامی ایران، از نعمتهای الهی و ظرفیتهای ملی خود بهرهمندیم و باید با تلاش و همت، به موفقیتهای بیشتری دست یابیم.
حجت الاسلام خواجه کریمی تاکید کرد: وحدت و انسجام ملت ما یکی از بزرگترین نعمتهاست که دشمنان، از جمله صهیونیستها و آمریکاییها، نمیتوانند آن را متزلزل کنند. مردم با سلایق و ایدههای مختلف در کنار یکدیگر ایستادهاند و این اتحاد رمز پیروزی انقلاب و ادامه مسیر موفقیتهای کشور است.
