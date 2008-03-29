راه اندازی 12 مرکز معاینه فنی خودروهای عمومی

عباس محمود آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برنامه سال 86 نیز راه اندازی 12 مرکز معاینه بود که یک مرکز بیشتر از برنامه مذکور محقق شد.

وی اضافه کرد : در شهرهای ارومیه، پایانه شرق اصفهان، شهرکرد، مشهد، زاهدان، شیراز، جهرم، قزوین، قم، سیرجان، کرمانشاه، بروجرد و یزد مراکز معاینه فنی خودروها احداث شده است.

محمود آبادی ادامه داد: مراکز معاینه فنی اقدام به انجام تست های هشتگانه بر روی خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی کشور شامل انواع اتوبوس و کامیون می کنند و خودروهای سواری مشمول این طرح نمی شوند.

معاون ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تستهای هشتگانه مراکز فنی معاینه خودروها را شامل تست لغزش جانبی چرخشها، نور چراغ ها از نظر توان روشنایی و زاویه تابش، تست ترمز، تست کیلومتر شمار، تست آرایش بار محوری، تست آلایندگی و ... برشمرد.

محمود آبادی اظهار داشت: تاکنون 130هزار خودرو در ناوگان حمل و نقل عمومی تحت معاینه فنی قرار گرفته اند و بقیه خودروهای عمومی کشور در شهرهایی که هنوز تحت پوشش قرار نگرفته اند در مراکز راهنمایی و رانندگی تست معاینه فنی می شوند.