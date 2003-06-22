شيرهاي رام نشدني در دقيقه 91 صعود كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، شب گذشته تيم ملي كامرون در دومين مسابقه خود به مصاف تيم ملي تركيه رفت و با تك گل دقيقه 91 ژرمي بر حريف پيروز شد و توانست با كسب 6 امتياز از 2 مسابقه ، صعود خود را به مرحله نيمه نهايي مسلم كند.

همچنين تيم ملي برزيل شب گذشته در مصاف با آمريكا به پيروزي يك بر صفر دست يافت.

" آدريانو" در دقيقه 22 تك گل تيم ملي برزيل را به ثمر رساند. در اين گروه هم اكنون پس از تيم ملي كامرون كه با 6 امتياز در صدر است. تيم هاي ملي تركيه و برزيل هر يك با 3 امتياز به ترتيب در رده هاي دوم و سوم جدول قرار دارند. آمريكا نيز بدون امتياز قعر نشين جدول است.

در ادامه رقابت هاي جام كنفدراسيون ها، امشب تيم ملي فرانسه كه از پيش صعودش به مرحله ي نيمه نهايي قطعي شده ، در يك بازي تشريفاتي به مصاف نيوزيلند مي رود .

نيوزيلند قعرنشين نيز در 2 مسابقه قبلي خود امتيازي كسب نكرده هيچ اميدي به صعود ندارد ، اما نبرد اصلي امشب بين تيم هاي ملي ژاپن و كمبيا است.

اين دو تيم هر يك با 3 امتياز اميد دارند كه به مرحله نيمه نهايي راه يابند . از سوي ديگر بازي دوشنبه شب برزيل با تركيه ، نبردي بسيار سرنوشت ساز براي معرفي چهارمين تيم مرحله نيمه نهايي به حساب مي آيد.