تاریخ جامع حضور امریکا در خاورمیانه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جوان آنلاین نوشت: ترجمه فارسی کتاب «قدرت، ایمان و خیال» که به موضوع تاریخ ۲۵۰ ساله مداخلات آمریکا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میپردازد، وارد بازار نشر شد.
کتاب «قدرت، ایمان و خیال؛ آمریکا در خاورمیانه: ۱۷۷۶ تا به امروز» به قلم مایکل بورنستاین اورن (Michael B. Oren) تاریخنگار، دیپلمات، سیاستمدار صهیونیست متولد آمریکا و سفیر اسبق رژیمصهیونیستی در ایالاتمتحده آمریکا، از جمله جامعترین منابع پژوهشی و تاریخی حضور آمریکا در این منطقه است. نشریه یهودی امریکایی «فوروارد»، اورن را بهعنوان یکی از پنج تأثیرگذارترین یهودیان امریکایی و روزنامه صهیونیستی «اورشلیمپست» وی را بهعنوان یکی از بانفوذترین یهودیان جهان معرفی کردهاست.
ترجمه فارسی این اثر توسط محمدجواد اخوان، روزنامهنگار و مدرس دانشگاه انجام گرفته است که تألیف و ترجمه آثار مختلفی در حوزه سیاسی، تاریخی و فرهنگی را در کارنامه خود دارد. این اثر از سوی انتشارات بینشمند در ۷۶۲ صفحه به زیور طبع آراسته شده است.
کتاب «قدرت، ایمان و خیال؛ آمریکا در خاورمیانه: ۱۷۷۶ تا به امروز» که نسخه زباناصلی آن در سال ۲۰۰۷ میلادی در آمریکا به چاپ رسید؛ بهسرعت در زمره فهرست پرفروشهای «نیویورکتایمز» - که برجستهترین و معتبرترین فهرست پرفروشترین کتابها در ایالاتمتحده امریکاست- قرار گرفت.
مسئله حضور ایالاتمتحده آمریکا در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، درازایی به طول حدوداً دو قرن و نیم داشته و به ابتدای شکلگیری این دولت بازمیگردد. هرچند برخی منابع پژوهشی با تمرکز بر مسائل سیاسی، حضور آمریکا را در این منطقه به پس از به نامگذاری آن بهعنوان «خاورمیانه» از سوی آلفرد ماهان محدود کرده و کمتر به تحولات قرون هجدهم و نوزدهم میپردازند، اما کتاب حاضر - که از جمله جامعترین منابع پژوهشی و تاریخی حضور آمریکا در این منطقه است- با توسیع دایره نفوذ از سیاست به دین و فرهنگ، موضوع حضور امریکاییها در منطقه را از ابتدای استقلال این کشور پیجویی کردهاست.
نویسنده کتاب علاوه بر آنکه دارای رویکرد پژوهشی و تاریخنگاری است، دستی در داستاننویسی نیز دارد، از اینرو در نگارش این اثر سعی کرده تا حدی تاریخ و رویدادها را داستانی روایت کند. عنوان کتاب که تا حدی خاص است نیز معنادار است. قدرت در این عبارت به قدرت نظامی، دیپلماتیک و مالی ایالاتمتحده برای پیگیری منافع خود در خاورمیانه اشاره دارد. ایمان، به تعبیر اورن، به «تأثیر دین در شکلگیری نگرشها و سیاستهای امریکاییها در قبال خاورمیانه» و خیال به تصویری که امریکاییها از خاورمیانه در ذهن خودشان شکل دادهاند، اشاره دارد.
مطالعه این اثر برای پژوهشگران و دانشجویان روابط بینالملل و مطالعات منطقهای و علاقهمندان به فهم ریشههای تاریخی تحولات سیاسی و بینالمللی مفید است. علاقهمندان جهت مطالعه نسخههای چاپی و الکترونیک این کتاب میتوانند به کتابفروشیها یا سکوهای عرضه کتب دیجیتال مراجعه کنند.
نظر شما