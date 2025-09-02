  1. استانها
مدرسه ۱۵ کلاسه حکمت در فولادشهر به بهره‌برداری رسید

مدرسه ۱۵ کلاسه حکمت در فولادشهر به بهره‌برداری رسید

اصفهان - با حضور معاون وزیر و استاندار اصفهان مدرسه ۱۵ کلاسه حکمت در فولادشهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه با حضور با حضور شهرام ملکی معاون وزیر و رئیس شرکت‌های عمران کشور (رئیس شرکت شهرهای جدید) و نیز مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و نیز بخشدار فولادشهر و جمعی از مسئولان و مدیران استانی مدرسه ۱۵ کلاسه حکمت در زمین در زمینی به مساحت ۲۸۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ مبلغ اولیه قرارداد ۱۹ میلیارد تومان و مبلغ هزینه شده ۴۰ میلیارد تومان ساخته شده است.

این مجموعه به همت بلند اندیشان شرکت عمران شهر جدید هدف ارتقا و توسعه فرهنگ و آموزش فرزندان فهیم فولادشهر به بهره‌برداری رسید این مجموعه آموزشی توسط شرکت عمران احداث و در ۲ طبقه احداث شده است.

